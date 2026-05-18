【名探偵コナンカードゲーム 公式ガイドブック 2】 5月18日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「名探偵コナンカードゲーム 公式ガイドブック 2」を5月18日に発売する。価格は2,200円。 本書は「名探偵コナンカードゲーム」の公式ガイドブック第2弾。2025年8月から2026年4月までのあいだに発売されたカードやプロ