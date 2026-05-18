【「龍と苺」26巻】 5月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「龍と苺」の26巻を5月18日に発売する。価格は594円。 本作は「週刊少年サンデー」で連載されている柳本光晴氏の将棋マンガ。将棋の世界に引き込まれた少女・藍田苺の快進撃を描くストーリーで、現在は100年後の世界で竜王戦トーナメントに挑んでいる。 26巻では