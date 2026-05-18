【週刊ヤングマガジン 2026年25号】 5月18日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日5月18日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年25号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、沢口愛華さんが登場。巻中グラビアでは、女優の小島のり佳さんが初水着に挑戦している。 また巻末では、NMB48の岡腰星来さん、田中れいさん、谷口詩