【「パラショッパーズ」5巻】 5月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「パラショッパーズ」の5巻を5月18日に発売する。価格は594円。 本作は「うえきの法則」の作者・福地翼氏による能力バトルマンガ。特殊な能力を売買できるアプリで「藁を1本だけ動かせる能力」を買った主人公・天良木光定が、他のプレイヤーと戦いを繰り広げていく。