2026年7月7日（火）、石川県の「のと里山空港」が、世界初のポケモンの名を冠した『のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港』として期間限定でリニューアルオープンします。2029年9月末までの約3年間、能登半島地震からの復興と子どもたちの笑顔を願う本プロジェクトでは、現存する「ひこうタイプ」のポケモン全111種が空港をジャック。空港限定のオリジナルメニューやグッズ販売、さらに金沢・輪島・和倉温泉を結ぶラッピングバスの