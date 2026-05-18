開催：2026.5.18 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 0 - 8 [レンジャーズ] MLBの試合が18日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとレンジャーズが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 5回表、7番 ジェーコブ・バーガー 4球目を打ってラ