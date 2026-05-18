開催：2026.5.18 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 8 - 1 [Rソックス] MLBの試合が18日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。 1回裏、5番 オースティン・ライリー 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホ