開催：2026.5.18 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 3 - 7 [オリオールズ] MLBの試合が18日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとオリオールズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はリチャード・ラブレディー、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。 1回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってライト