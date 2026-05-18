セリエA 25/26の第37節 カリアリとトリノの試合が、5月18日03:45にウニポル・ドムスにて行われた。 カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、Mendy Paul（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。 37分に試合が動く。トリノのマ