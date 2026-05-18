セリエA 25/26の第37節 サッスオーロとレッチェの試合が、5月18日03:45にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。 14分に試合が動く。レ