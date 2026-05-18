セリエA 25/26の第37節 ウディネーゼとクレモネーゼの試合が、5月18日03:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、アダム・ブクサ（FW）、ハッサン・カマラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、