リーグ・アン 25/26の第34節 ブレストとアンジェの試合が、5月18日04:00にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。 ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはアミン・スバイ（MF）、ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）らが先発に名を連ねた。 前半は