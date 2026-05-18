リーグ・アン 25/26の第34節 ロリアンとルアーブルの試合が、5月18日04:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。 ロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルはムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）、ソフィアン・ブファル（MF）らが先発に名を連ねた。 3