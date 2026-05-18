リーグ・アン 25/26の第34節 リールとオセールの試合が、5月18日04:00にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。 リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、フェリックス・コレイア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・