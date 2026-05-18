リーグ・アン 25/26の第34節 パリFCとパリ・サンジェルマンの試合が、5月18日04:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。 パリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、マーシャル・ムネツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、ブラッドリー・バ