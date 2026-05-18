リーグ・アン 25/26の第34節 マルセイユとレンヌの試合が、5月18日04:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはルドビッチ・ブラス（MF）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタ