開催：2026.5.18 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 7 - 6 [ヤンキース] MLBの試合が18日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲスで試合は開始した。 3回表、2番 ベン・ライス 4球目を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 NYM 0-1