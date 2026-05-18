開催：2026.5.18 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 0 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が18日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとロイヤルズが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレックで試合は開始した。 1回表、4番 サルバドール・ペレス 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得