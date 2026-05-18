元フィギュアスケート選手の鈴木明子さんは、一般的な選手であれば引退を考える年齢で3回転・3回転のジャンプに挑戦し、オリンピック行きの切符をつかみ、2大会連続8位入賞を達成した。その世界でベテランといわれる年数を重ねたときに、「花開く人」と「腐る人」の違いはどこにあるのだろうか。また結果が出ないとき、腐らずにメンタルを整える方法も聞いた。（ジャーナリスト笹井恵里子）なかなか芽が出ない遅咲きタイプだった