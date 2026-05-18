アンビエンテックは5月21日、クリスタルガラスを取り入れたポータブルランプの新作「Still」を発表した。●3層構造のガラスが見せる自然なギミック 見る角度や置き場所で色が変わる新製品は、ロングセラーの「Xtal」の美学と構造を継承したポータブルLEDランプ。クリアガラスが2層とカラーガラスであるアンバー1層の3層を、精度高く貼り合わせた透明度の高い特別な積層ガラスを採用することで、素材の内部から柔らかく灯る光の