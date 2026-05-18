FC町田ゼルビアの黒田剛監督が、痛恨のPKに言及した。町田は５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節で川崎フロンターレと敵地で対戦。１−１で突入したPK戦の末に敗れ、４試合ぶりの黒星を喫した。町田は前半にセットプレーから先制し、１−０で試合を折り返す。しかし終盤、川崎の山原怜音のシュートが、ペナルティエリア内で中山雄太の手に当たったとしてVARが介入。オン・フィールド・レビューの末にPK