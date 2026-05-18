◇パ・リーグソフトバンク5─1楽天（2026年5月17日楽天モバイル）打撃2冠を快走。ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が17日、楽天戦で決勝2ランを放つなど、2安打3打点の活躍で連敗ストップに貢献した。12本塁打は両リーグトップ、31打点はリーグトップ。主に4番で出場している5月は14試合で7発とアーチを量産し、24年8月の月間自己最多6本塁打を早くも更新した。選手会長の働きで今季ワーストだった連敗は4でストップ。