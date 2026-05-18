◇パ・リーグ日本ハム3―6西武（2026年5月17日エスコンF）反省と手応えを感じた今季6度目の登板ととなった。日本ハムの北山亘基投手（27）は、5回に22イニングぶりに失点するなど、5回5安打1失点でマウンドを降りた。「好調な相手打線に対して、テンポよく投げられず球数を要してしまった。長いイニングを投げられなかったのが、凄く悔しい」3日のオリックス戦で完封勝利。10日の同戦でも8回無失点と好投を続け、「去