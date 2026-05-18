◇パ・リーグ日本ハム3―6西武（2026年5月17日エスコンF）走塁は試合の流れを変える。流れを引き寄せるのが好走塁で、逆に相手に流れを与えてしまうのが暴走。どちらも紙一重だが、日本ハム・上川畑の走塁は後者だった。3点を追う7回2死一、二塁。万波が中前適時打を放つも、一塁走者の上川畑が三塁を狙ってアウトになった。続く打者はレイエス。勝負を避けられても清宮幸で、上川畑は「場面も確認していたが、一瞬の判