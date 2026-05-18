◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（5月22日、東京ドーム）22日金曜日の巨人ー阪神、日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」、地上波の解説を前阪神監督の岡田彰布さんが務めます。その岡田さんと肩を並べるのは、巨人の前監督、原辰徳さんと、豪華な顔ぶれ。2人が席を並べて解説するのはこれが初めてのこと。阪神と巨人の監督として何度も対戦していて、対戦成績はレギュラーシーズンで53勝40敗2分と岡田さんに軍配が上がっていま