女優の原菜乃華（22）と「ACEes」の作間龍斗（23）が、今秋公開の映画「ないものねだりの君に光の花束を」（監督安藤尋）にダブル主演する。映画化された「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」で知られる汐見夏衛氏の小説が原作で、個性がないことがコンプレックスな女子高生（原）と、大人気アイドルグループのメンバーの同級生（作間）との絆を描く青春物語。原演じる影子は、作間演じる真昼を別世界の遠い存在だと引