◇パ・リーグソフトバンク5─1楽天（2026年5月17日楽天モバイル）ソフトバンクの庄子が7回に今季初タイムリーを放った。周東の二塁打でリードを2点に広げて、なおも2死二塁のチャンス。楽天の2番手・内が初球に投じたスプリットを捉えて右前へ運び、「いい流れの中で積極的に打ちにいくことができた。大きい追加点になってくれた」と喜んだ。前日16日の犠飛に続く今季2打点目。6試合連続のスタメン出場できっちりと仕事