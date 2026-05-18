「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）昨年の牝馬２冠馬が圧巻の強さを見せつけた。１番人気のエンブロイダリーが中団から差し切ってＧ１・３勝目。ルメールはこの勝利で牝馬限定Ｇ１通算２０勝目となり、自身の持つ最多勝記録（８４年グレード制導入以降）を更新した。２着は２番人気のカムニャック、３着は３番人気のクイーンズウォークが入った。２番人気のカムニャックは中団につけて、馬群の中でエンブロイダリーを