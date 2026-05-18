「栗東Ｓ」(１７日、京都)主導権を握った８番人気のタガノミスト（牝５歳、栗東・渡辺）が逃げ切ってオープン２勝目を飾った。果敢にハナを奪い、２番人気ベルジュロネットの猛追を首差しのいだ鞍上の田山はデビュー２年目でオープン初勝利をマーク。「状態も良かったですし、最後までよく踏ん張ってくれました。関係者の方々に感謝したいです」とうれしそうに語った。