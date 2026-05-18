３月の定年引退後に厩務員に転身した国枝栄元調教師（７１）が、厩務員として関西に初遠征した。１７日の京都６Ｒのパドックでトーアエレクトラム（牝３歳、美浦・小島）を引いて周回。厩務員席では池江泰郎元調教師と談笑し、東西レジェンドがそろうひと幕も。レースは１０着に敗れたが、小島師は「暑いのでこまめに水を飲んでって伝えました。『指示するのと、いざやるのとは違う』って言いながら楽しんでやってくれていま