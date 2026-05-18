「有力馬次走報」(１７日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ダービー（３１日・東京）に出走予定だったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田）は鼻出血を発症したため、同レースへの登録を見送った。１７日の美浦Ｗでの追い切り後に鼻出血の症状が認められ、獣医師の検査で肺からの出血と診断された。今後は福島県・ＮＦ天栄に放牧に