ソフトバンクの近藤が「慶弔休暇特例」により出場選手登録を抹消された。今月6日に39歳で死去した兄・洋介さんの通夜、告別式に出席するため。同特例は今季から導入された制度で、近親者の出産などの慶事や弔事などが対象となり、抹消後10日を待たずに再登録が可能となる。代替選手としてドラフト5位新人の高橋が登録された。