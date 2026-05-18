巨人が連勝を６に伸ばした。一回に岸田の適時打で先行し、継投で逃げ切った。先発の竹丸はリーグトップに並ぶ５勝目。ＤｅＮＡは再三の好機を生かせなかった。巨人の岸田は、お立ち台でようやく表情を緩めた。初回に自らのバットで挙げた１点を守り抜き、「勝ちきれて良かった」。新主将の顔に安堵（あんど）の色が浮かんだ。６試合ぶりの先発マスク。「チームのいい流れを切りたくない」と一回二死一、二塁、石田裕のスライ