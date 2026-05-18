タレントの高橋凛が、?デビュー戦?で圧巻Ｖを遂げた風吹ケイを絶賛した。高橋は２０２５年４月に開催されたボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード」のグラマラス部門に初出場で準優勝。その影響を受けて、グラビアやドラマ、バラエティーなどで活躍するタレントの風吹が１７日に神奈川・横須賀市はまゆう会館で行われた同部門でデビューを果たし、衝撃Ｖを果たした。この日、風吹のサポートで会場に訪れた高橋は「