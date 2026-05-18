ソフトバンクの上沢直之投手（32）が17日、コンディション不良のため出場選手登録から外れた。小久保監督は「すぐに（復帰するの）は難しいでしょうね。いったんリハビリ組に行くということなので。しばらくいないものと考えるしかない」と見通しを示した。今季は開幕投手を務め、ここまで8試合に先発し、3勝2敗、防御率2・55。前回15日の楽天戦では3回4失点で降板していた。先発の軸となっていた右腕の痛い離脱に、倉野投手コ