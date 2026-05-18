日本国憲法の原本（国立公文書館蔵）憲法記念日の5月3日までの2カ月間で、「憲法」と「9条」の言葉を同時に使ったX（旧ツイッター）の投稿が約226万4千件あり、昨年同時期の約21倍に増えたことが18日、共同通信の集計で分かった。「憲法」だけの集計でも約5倍になった。高市早苗首相が改正に意欲を示す憲法に注目が集まる中、国際情勢が緊迫化し、戦争放棄を掲げる「9条」への関心が高まっていることがうかがえた。ホルムズ海