頼れるリーダーの存在は絶大だ。バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第３戦（１７日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが同１位のサントリーに３―０で勝利。通算成績２勝１敗で初優勝を飾った。第３セットのマッチポイントを握った場面。サーブを担ったのは、エースの西田有志（２６）だった。「ああいう展開で回ってくるんだな」と、サービスエースを決めて勝負あり