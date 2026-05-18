バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第３戦（１７日、神奈川・横浜アリーナ）、大阪Ｂがサントリーに３―０で勝利し、リーグ初優勝を決めた。両チームの３日間にわたる熱闘は、多くの注目を集めた。この日の試合も１６日に引き続き、チケットは完売。３日間で３万４０００人を超える観客を動員した。この日の試合前には出待ちをするファンの姿も。バスへ乗り込む選手を一目見ようと、各チームのホテルの入り