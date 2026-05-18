新たな旅立ちの弟へ、兄からエールだ。バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第３戦（１７日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは同２位の大阪Ｂに０―３で敗戦。通算成績１勝２敗で連覇を逃し、今季限りでチームを退団する高橋藍（２４）は大粒の涙を流した。一昨年にサントリーに電撃加入した藍は、２季にわたって兄・塁（２６）と同じチームでプレー。京都・東山