ソフトバンクは１７日の楽天戦（楽天モバイル）に５―１の快勝を収め、連敗を「４」で止めた。勝率を再び５割に戻し、３位に浮上。４番・栗原がリーグトップを快走する１２号２ランを含む３打点の活躍で打線をけん引し、投手陣が要所を締めて大型連敗を阻止した。チームにとって大きな勝利だった。負ければ、今季初となる屈辱の同一カード３連敗。加えて、この日は先発の柱・上沢がコンディション不良で登録を抹消された。それ