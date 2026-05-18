ポルトガル1部リーグ海外サッカー、ポルトガル1部スポルティングCPは16日（日本時間17日）、リーグ最終戦でジル・ヴィセンテと対戦し、3-0で勝利した。今季限りでの退団を表明したMF守田英正は後半28分まで出場。交代時には観客総立ちで拍手喝采が送られる感動のワンシーンが広がった。リーグ最終戦で攻守にわたり躍動した守田。交代が告げられると会場からはスタンディングオベーションが起きた。惜別の拍手喝采に守田は両手