子猫が飼い主さんに向けて見せたとっておきの『おねだりポーズ』。その可愛らしいアピールに飼い主さんが応えると、まさかの展開が待っていました。動画は記事執筆時点で25万再生を突破。「あの上目使いは小悪魔の証拠！」「仕事終わりでどんだけ気分が沈んでても笑ってしまう…」といった声が寄せられています。 【動画：窓辺に登りたい子猫→飼い主の腕に前足をかけて…愛おしすぎる『おねだり』】 飼い主さん