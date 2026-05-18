高架に貼りついた猫を発見 画像はイメージです この猫にとって、2週間も続いた恐怖の時間はやっと終わりました。 インドのケーララ州コーチ市で、鉄道（メトロ地下鉄）の高架部分に貼りついたまま降りられなくなっていた猫が、週末の深夜になって、人々が見守る中で無事に救出されました。 地元のリキシャー運転手たちから「Subhash」と愛情を込めて呼ばれてるようになったこの猫は