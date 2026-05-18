なんでこの人が管理職になってしまったのか…とガッカリする上司に当たってしまうことはある。投稿を寄せた千葉県の60代男性（エンジニア／年収950万円）は、かつて関わったあるプロジェクトでの呆れたエピソードを明かした。男性の企画で、上司である部長が東南アジアへ視察出張することになった時のことだ。男性の部下が出張の決済処理などを担当したが、上司はありえないことで部下を叱責したという。（文：篠原みつき）「通常