現場の事情を無視して、的外れな根性論を押し付けてくる上司には呆れるしかない。関西在住の50代男性（ITエンジニア／年収500万円）は、話が通じなくて「この上司はダメだ」と見切りをつけたエピソードを投稿で明かした。男性はネットワークインフラの構築などを行う会社に勤めている。普段は顧客に頭を下げる立場だが、この時はあるメーカーに修理を依頼する発注側の立ち位置だったようだ。（文：篠原みつき）強引すぎる上司のヤ