世帯年収3000万円ともなれば、もはや“お金の悩み”とは無縁の世界に思える。とはいえ、ギラギラした派手な散財を繰り返すわけでもないのが、現代のリアルな富裕層の姿かもしれない。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（外資系IT企業の営業）は、自身が年収2400万円、妻が600万円で世帯年収3000万円を稼いでいる。30代半ばで関東の郊外に一軒家を構えたが、すでにローンは完済しているという。「車は外車とセカンドカーに国産の軽自