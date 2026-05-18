客からクレームを受けたとき、対応次第ではピンチをチャンスに変えることもできる。投稿を寄せた東京都の60代男性は、現役時代に経験したクレーム対応について「クレーマー対応はまず逃げない、悪質良質の見極めが大切」と語る。ある日、宅配の不備で激怒した客から連絡が入ったそうだ。事の発端は「置き宅配品に冷媒（ドライアイス等）を入れ忘れ」たことだった。（文：篠原みつき）「誠意を見せろを言わないので良質クレームと判