AIエージェントによるソフトウェア開発が広がる中で、「AIがコードを書けるなら開発者は不要になるのではないか」という見方も出ています。一方で、シニア開発者は単にコードを書く人ではなく、不要な開発を避け、複雑さを抑え、動き続けるシステムを守る役割を担っているという指摘もあります。コピーライターのトゥヒン・ナイール氏は、シニア開発者が専門知識をうまく伝えられない理由を、「複雑さ」と「不確実性」という2つの