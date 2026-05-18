世帯年収1500万円と聞けば暮らしに余裕がありそうなイメージがあるが、その内情は意外とカツカツだったりする。投稿を寄せた兵庫県の30代前半の女性（公務員／世帯年収1500万円）は、自身の年収が550万円、夫は950万円だ。30歳で4500万円の新築マンションを購入したという。車は国産車「15年は乗る予定」8歳と3歳の子どもを育てる女性の家計県リハ戦略的なものだった。「食費は外食が多いため高く月10〜12万、教育費にはお金をかけ