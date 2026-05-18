働き方改革が叫ばれて久しいが、それでも残業は完全にはなくならない。ガールズちゃんねるに5月中旬、「残業ありきの仕事っておかしくないですか？」というトピックが立ち、働く女性たちから反響があった。アラフォーのトピ主は、新卒時に深夜まで残業するのが当たり前だった環境から、現在はフルフレックス勤務へと転職。改めて過去を振り返り、次のような疑問を呈した。「残業ありきの仕事ってそもそも人員が足りてないってこと